La villa sulla scogliera, nel libro di Baraldini l'eleganza e la tragedia della vita

'La villa sulla scogliera' è un romanzo che ruota intorno alle vicende di una famiglia alto borghese, i De Mohr, e a quelle di una giovane ventenne, Sabrina Graf, la cui esistenza appare indissolubilmente intrecciata a quella di questa famiglia.Un romanzo nel quale l'eleganza si fonde con gli aspetti grotteschi e tragici della vita le cui contraddizioni travalicano il racconto, per diventare una sorta di paradigma collettivo. Nella ricerca possessiva di affetto della pittrice, proprietaria della villa, nella gelosia della ragazza, nella follia del figlio della signora e nella grettezza dei suoi fratelli, si possono notare in controluce i difetti e le derive che ogni uomo e ogni donna sono chiamati ad affrontare e, a volte, a subire.

Uomini che, allo stesso tempo, sono anche capaci di slanci generosi, di gesti disinteressati e di un altruismo autentico, come dimostra la figura del fedele e triste maggiordomo.



Un libro che, dunque, non è solo un viaggio nella compassata quotidianità di una famiglia che verrà travolta dalla follia, dal lutto e dal dramma, ma è anche la metafora del doloroso percorso con cui l'umanità tenta, spesso non riuscendoci, di affrancarsi dalle meschinità della terra per salire a più nobili vette. Così, come nelle più classiche delle tragedie greche, la villa, col suo lusso apparente e con le sue menzogne, rappresenta il deserto nel quale gli esseri umani si trovano e annaspano, cercando di spostare lo sguardo verso il Cielo, verso quell'Olimpo che Baraldini disegna con delicatezza nell'umile dimora collocata sul monte. Una casa nella quale vive l'affascinante poeta e traduttore del quale la protagonista è innamorata. Una ascesa alla quale si contrappone la discesa agli inferi, la morte, l'affogare nelle acque che bagnano la scogliera sulle quali solo gli Dei possono permettersi di camminare.