Il Beato Alberione e la missione nella stampa

Oggi, 26 novembre, si festeggia il Beato Giacomo Alberione.Giacomo Alberione, quinto di 6 figli di fittavoli nelle campagne piemontesi, nasce a Fossano (Cuneo) nel 1884. Dodicenne entra in seminario a Bra e a 16 anni entra in quello di Alba dove il 26 giugno 1907 viene ordinato sacerdote. Ben presto capisce che la sua vocazione è quella di predicare attraverso la stampa.Giacomo raduna persone disposte a impegnare 'tutta la vita' unicamente a scrivere e pubblicare giornali cattolici. Alberione riesce a realizzare una novità mai vista nella Chiesa: uomini e donne prendono i voti per dedicarsi alla comunicazione religiosa. I Paolini nascono così ad Alba con il nome di 'Scuola tipografica Piccolo Operaio' e Parallelamente nascono le 'Figlie di San Paolo'.Il sogno di Giacomo si realizza pienamente negli anni 30: la società San Paolo riceve le prime approvazioni da Pio Xl.Sul finire del 1931, con epicentro ad Alba, nasce 'Famiglia Cristiana' che esce con 18.000 copie.I contenuti della rivista spaziano in diversi ambiti: l'informazione italiana e internazionale, la formazione evangelica e liturgica, le rubriche di cucina, moda e di medicina. Alla pubblicazione di 'Famiglia Cristiana' seguono anche l'uscita del mensile 'Vita Pastorale' per i parroci e il 'Il Giornalino' per i ragazzi; tali riviste realizzeranno, negli anni, un successo editoriale unico.Giacomo Alberione mandò tanti uomini e donne fuori d'Italia e spesso andava a trovarli nel mondo per visitare tipografie, redazioni e librerie nelle metropoli.Alberione trova anche il tempo per la preghiera dedicandole 4 ore al giorno e Paolo Vl dirà di lui: 'Eccolo: umile, silenzioso, instancabile, bella preghiera e nel lavoro... sempre intento a scrutare i segni dei tempi'.Il Beato Giacomo Alberione smette di pregare e di lavorare quando smette di vivere, nell'umiltà di una stanzetta dove Papa Montini è accorso per l'ultima benedizione.Muore a Roma nel 1971 e Giovanni Paolo ll lo proclama Beato il 27 aprile 2003. Con lui possono festeggiare con gioia tutti i giornalisti, gli editori, i tipografi e tutti quelli che a vario titolo si occupano della comunicazione.