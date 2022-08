Santa Beatrice, colei che rende felice

Santa Beatrice de Silva festeggiata il 17 agosto. Beatrice de Silva nacque nel 1424 in Portogallo. Il padre governatore del distretto di Portalagre, secondo una leggenda, commissionò a un pittore italiano un dipinto della Madonna con il Bambino. Il pittore chiese di poter usare come modella, per rappresentare la Madonna la stessa Beatrice. La giovane accettò ma durante il tempo in cui posò non apri' mai gli occhi a causa del pudore che sentiva ad essere riprodotta per raffigurare Maria Santissima.Quel quadro è ancora oggi noto come 'La Vergine con gli occhi chiusi'.A 23 anni Beatrice fu dama di Corte di Isabella sposa di Giovanni ll di Castiglia. La bellezza e le virtù di Beatrice suscitarono la gelosia di Isabella che la scacciò dalla Corte di Castiglia. Beatrice si recò a Toledo e nel viaggio le apparvero due frati nei quali riconobbe San Francesco di Assisi e Sant'Antonio da Padova. Da allora maturò in lei una grande devozione per i due Santi.Giunta a Toledo entrò nel monastero di San Domenico dove visse 30 anni. Uscita dal monastero, fondò una nuova famiglia monastica: 'Le francescane dell'Immacolata '.Beatrice morì nel nel 1492. Le antiche biografie raccontano che dopo aver ricevuto l'Unzione degli infermi, una stella luminosissima le apparve. La stella divento' uno dei suoi attributi iconografici. Il nome di Beatrice significa 'Colei che rende felice'.Auguri di buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Beatrice.