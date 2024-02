Sanità: per il programma di Mezzetti arriva l'ex ministro Lorenzin

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

C'era anche il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro oltre al direttore sanitario dell'ospedale di Sassuolo, venerdì sera, a Palazzo Europa, all'incontro organizzato dal circolo Pd sanità sul tema 'Sanità pubblica tra governance e sostenibilità'. Lo scopo dell'incontro dichiarato nell'introduzione dal moderatore della serata, Andrea Leti Acciaro, medico del Policlinico è offrire al candidato sindaco spunti di programma sulla sanità locale allo scopo di costruire una piattaforma per i prossimi 5 anni.

L'evento, inizialmente pensato con una dimenzione interna, non pubblica, al Partito Democratico, pubblico lo è diventato di fatto nel momento in cui il volantino dell'evento è iniziato a circolare in diverse chat non proprio ristrette. Al punto da attirare anche la nostra attenzione e la nostra presenza, vista anche la presenza dell'ex Ministro della salute e attuale Vicecapogruppo PD al Senato Beatrice Lorenzin e del candidato sindaco espresso dal Partito Democratico Massimo Mezzetti su un tema di stretta attualità come quello della sanità. In particolare abbiamo posto alla senatrice PD ed ex ministro della salute una domanda sulla grave carenza e la fuga di personale medico dal comparto sanitario pubblico e le possibili soluzioni.