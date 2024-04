Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Forse la domanda potrebbe anche apparire banale, se non stupida, ma proprio non arrivo a capire. A cosa servono i Cau Mi pare di aver capito che tra i tanti problemi del Sistema Sanitario ci sia anche e soprattutto quello della carenza di personale medico e paramedico. Ed allora, a cosa serve l'ennesimo fabbricato, l'ennesima struttura se poi anch'essa per funzionare necessita di medici e paramedici, i quali sono introvabili?O è un nuova assistenza di tipo self-service?Non sarebbe stato meglio implementare numericamente gli operatori dei Pronto Soccorso, lasciando decidere a chi possiede le competenze giuste se un caso è grave o meno grave?Sarà anche un discorso banale, ma chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la gestione e l'organizzazione del lavoro sa che, per quanto riguarda ferie, malattie, permessi, è molto più semplice gestire una struttura di venti operatori invece di due strutture di dieci operatori cadauna.Fermo restando che la decisione se un caso è più o meno grave dovrebbe essere di competenza di un medico. Non posso essere io, utente, a decidere se recarmi al Cau oppure al Pronto Soccorso. Cosa faccio, testa o croce?Cordialmente,P.s. A me pare l'ennesimo spottonne pre-elettorale, ma il popolo non è stupido.