Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

comunale dall'altro abbiamo una associazione che ha tenuto già, in sale civiche del comune di Modena, eventi analoghi, che anche questa volta lo ha fatto pagando quanto dovuto e non ricevendo alcuna contestazione. Inoltre dal regolamento per l'utilzzo delle sale civiche è scritto espressamente che i consolati sono soggetti a cui possono essere concessi gli spazi rappresentati dalle sale civiche. Esattamente come nuovamente è stato programmato per il 20 gennaio prossimo'Considerazioni e aspetti che saranno certamente al centro dell'attenzione nel tavolo di giunta fissato martedì 9 gennaio, dal quale dovrebbe arrivare il si o il no definitivo alla concessione della sala. Un passaggio difficile per il sindaco alle prese con le pressioni anche del suo partito affinché la concessione della sala da parte dello stesso Comune, sia revocata. Il punto è che allo stato dei fatti non sembrerebbero esserci gli estremi (compresi quelli di ordine pubblico la cui presenza evidenziata dagli organi competenti), sufficiente per fondatamente revocare una concessione di una sala che, nel caso specifico, il Comune ha già concesso.In sostanza, se per gli organizzatori e per il gruppo comunale Modena Sociale - Indipendenza la conferenza annunciata rispetta lo spirito e la lettera del Regolamento Comunale non lo sarebbe la scelta di revocare la disponibilità della sala stessa al punto da prefigurarsi come una forzatura e uno “sgarbo istituzionale” nei confronti della rappresentanza consolare russa.