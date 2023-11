Eventi, conferenze, dibattiti, approfondimenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In occasione della Giornata internazionale per l’Eliminazione della violenza sulle donne la camminata rumorosa.La camminata si snoderà lungo un percorso di 3,2 km nelle vie del centro storico in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le altre donne vittime di violenza di genere. La manifestazione è organizzata da Croce Rossa - Comitato locale di Carpi in collaborazione con Centro antiviolenza “Vivere Donna” e “Non una di meno” con il patrocinio del Comune.Il ritrovo è previsto per le ore 19:00 davanti al Municipio. Ci sarà la possibilità di devolvere un contributo volontario di 2 euro per il Centro antiviolenza dell’Unione Terre d’ArgineIn occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'associazione Donne del Vino Emilia Romagna promuove una degustazione guidata dei migliori vini della nostra regione, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Casa delle Donne di Modena.

Sabato 25 novembre alle 15.30, alla Palestra di Solara, saranno presenti dodici donne produttrici di vino e sommelier dell'Associazione, provenienti da tutta l'Emilia-Romagna con il meglio della loro produzione. Tra queste, anche le imprenditrici della Cantina della Volta di Bomporto e della Cantina Garuti di Sorbara, per lanciare, forte e chiaro, un messaggio contro la violenza.





2 dicembre

Modena: Giornata del Decorato

Dalle ore 9 presso la Caserma Pisacane di Modena l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili consegnate alle 18 famiglie modenesi presenti un Attestato Onorifico alla Memoria. All'evento parteciperanno Autorità Civili e Militari della città di Modena e Provincia.