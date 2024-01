Conferenza su Mariupol: 'Si tratta di libera espressione, il sindaco non ceda a chi chiede di vietarla'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il consigliere comunale di Modena Sociale - Indipendenza Beatrice De Maio intervenendo sulla discussione sollevata in ambito politico sull'opportunità di concedere o meno, da parte del Comune, una sala pubblica di quartiere in affitto, all'associazione Russa Emilia Romagna per una conferenza dedicata allo sviluppo di Mariupol, tornata sotto il controllo russo. Associazione che attraverso i propri ospiti fornire una chiave di lettura del conflitto in Ucraina sicuramente diverso rispetto a quello del cosiddetto mainstream.



'Non mi risulta che esista un obbligo di essere d'accordo con la visione del Pd o di altri partiti del conflitto in Ucraina' - prosegue De Maio. 'Se il Comune di Modena affitta una sala ad un'Associazione legalmente riconosciuta che dichiara di rispettare le norme previste per la concessione della sala stessa non vi sono motivi per negare l’autorizzazione né il fatto che essa venga concessa e tantomeno non implica che il Comune o il Sindaco siano d’accordo con i contenuti divulgati dall’iniziativa in questione. Spiace dover fare questo genere di interventi perché questo indica un clima non propizio per la libera circolazione delle opinioni, soprattutto in un contesto nel quale il racconto dei media è a senso unico ed è davvero inaccettabile che qualcuno cerchi di vietare anche i residui spazi a chi non concorda con la versione ufficiale dei fatti. Confido nella sensibilità del sindaco Muzzarelli affinché l’iniziativa possa svolgersi regolarmente'.