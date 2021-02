Antimafia, il ricordo di Rossella Noviello a un mese dalla morte

'Una delle persone più rette, cocciute, intelligenti, passionali, sensibili che io abbia mai incontrato e tutte queste dote messe insieme ne hanno fatto una persona veramente speciale. La sua mancanza si sentirà fortemente in tutto il tessuto sociale'. Così Ivan D'Anna, il noto agente Imd della squadra Catturandi di Palermo, ricorda Rossella Noviello a un mese dalla scomparsa a soli 56 anni. Rossello Noviello era presidente e da sempre anima della associazione 100x100 in Movimento.Un ricordo che si unisce a quello delle tante persone che l'hanno conosciuta: da Cinzia Franchini a Luigi Lombardo del Siap, da Salvatore Borsellino a Roberto Greco di Radio 100 passi che ieri ha dedicato una trasmissione () al suo ricordo.Un segno, quello lasciato da Rossella Noviello, la cui profondità è paradossalmente misurata dalla delicatezza caparbia con cui ha condotto per anni le battaglie antimafia. Lontano dai riflettori, dai protocolli, dalle cerimonie.E in una sua poesia, che qui riportiamo, c'è molto di ciò che questa donna ha lasciato.Se potessi regalarti la speranza dell'aurora e la tenerezza del tramonto lo fareiSe potessi vorrei porgerti la calma del placido lago e l'irruente forza del mare in tempestaSe solo potessi ordineri al sole di scaldare solo te ed alla luna di sorgere solo per esserti luce nel buio quando il dolore dovesse avvicinarti mentre indifeso dormiE se potessi infine comandare il tempo costringerei ogni attimo in gabbie potenti così da annulare secondi, minuti e ore che non formeranno più giorni, mesi ed anni diversi da quelli.