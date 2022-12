Apre Aldi, nuova storia all'R-Nord

Con l'applauso del sindaco e di centinaia di persone taglio del nastro del nuovo supermercato in via Canaletto Sud. 'Una scelta particolare in una zona particolare - spiega il responsabile dello Sviluppo immobiliare della catena commerciale, presente già in tre centri della provincia (Castelfranco, Mirandola e Carpi), ma per la prima volta nel capoluogo. Centinaia le persone che hanno affollato da subito il supermercato negli spazi lasciati liberi da Coop, in una zona ad alta densità di popolazione ma che da decenni fa i conti con problemi di degrado urbano e sociale. Con i dirigenti del punto vendita la prima visita all'interno dove si ripropone la suddivisizione degli spazi per categorie merceologiche adattata agli spazi già definiti. Qui, a differenza di altre aperture in edificio costruiti appositamente, Aldi si è dovuta adattare agli spazi del precedente supermercato. 'Ma siamo molto contenti di essere qui.Appena abbiamo saputo che questa area si era liberata, abbiamo subito contattato i referenti della società, del Comune, di Cambiamo per subentrare' - ha affermato Marco Di Puppo, responsabile sviluppo immobiliare. 'Speriamo di contribuire a rilanciare questo comparto, intanto inviatiamo tutti a venirci a trovare'. All'interno l'offerta vede più dell'80% di prodotti di marca mentre Aldi punto soprattutto sulla frutta e verdura fresca, rifornita ogni giorno dai magazzini di Verona, dove il marchio di origine tedesca ha la sede italiana.