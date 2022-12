Cyberbullismo: 800 ragazzi al forum Monzani per l'evento U.Di.Con

Gli adescamenti e il bullismo in rete al centro del primo appuntamento della due giorni di congresso. Gli esperti: 'Fondamentale la consapevolezza dei rischi e la cultura del rispetto'

Si può essere processati anche dai 14 anni. Gli atti illegali sono da evitare ad ogni età ma le conseguenze di azioni particolari in rete possono avere delle conseguenze penali gravi e rilevanti. Anche di questo si è parlato nel corso della tavola rotonda sul tema Cyberbullismo e adescamento on-line, appuntamento di apertura della due giorni di eventi organizzati nell'ambito del quarto congresso regionale U.Di.Con Emilia-Romagna venerdi 16 e sabato 17 dicembre al forum Monzani di Modena. Più di 800 ragazzi di diverse scuole superiori cittadine hanno seguito gli interventi e le testimonianze di esperti



Nel video alcuni momenti in cui si parla di processo minorile per ragazzi di età superiore ai 14 anni e, con Gianluca Dotti dell'Associazione Civibox di cultura digitale e protezione dei nostri dati nella rete









