La mia vita con l'endometriosi, la battaglia di Valentina

Dolore che divora e debilita, che prepotentemente si fa spazio nella vita di tutti giorni. Segno e simbolo di una malattia subdola che troppo spesso non viene compresa e gestita prima che trasformi la vita in una vera e propria battaglia. Come quella di Valentina, collega giornalista modenese che dal 2007 convive con gli effetti della malattia, resi più intensi dal fatto che per anni la patologia non le è stata diagnosticata come tale. Un lungo calvario che si trascina ancora oggi, che Valentina affronta ogni giorno con forza, determinazione, nella vita privata e lavorativa e che si è tradotto e riassunto in un libro testimonianza intitolato 'Dentro di me' oltre che in un impegno nell'associazione nazionale La voce di una è la voce di tutte, che opera nel campo dell'informazione e della sensibilizzazione sulla malattia con iniziative in ambito pubblico anche nelle scuole dove ancora troppe giovani che entrano nell'età fertile ne sono soggette, inconsapevolmente perché il dolore che la malattia è capace di generare spesso non viene ascoltato, capito ed interpretato. Aumentando il senso di incomprensione e solitudine e soprattutto rimandando un approccio terapeutico che si mostra fondamentale nell'evitare gli effetti più gravi della malattia