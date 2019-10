Poliziotti uccisi, l'ultimo video insieme

“In quel ‘dormite sogni tranquilli’ c’è tutta la missione, la responsabilità, la dedizione al prossimo che erano alla base della scelta di Pierluigi e Matteo. Una finestra di qualche istante sull´orgoglio di indossare la nostra divisa per servire la gente, la storia di una grande amicizia. Proteggeteci anche da lassù, tra le stelle #lamiciziaèunacosaseria #essercisempre”. Cosi’ la polizia di Stato ricorda, con un video inedito che fa il giro del web, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste.

Nel video, filmato da loro stessi, si vedono i due agenti a bordo di una volante durante un turno notturno e in sottofondo una nota canzone di Alan Sorrenti. Demenego e Rotta, citando la canzone, dicevano con il sorriso: “Dopo tanto tempo i ‘Figli delle stelle’ ritornano, siamo qui. Dormite sonni tranquilli, c’è la volante 2 nella notte ed è tutto a posto. Speriamo bene…buonanotte”. Il video viene diffuso anche sull’account Twitter ufficiale della polizia con queste parole: “Poliziotti, grandi amici, insieme per la sicurezza e la serenità dei cittadini di Trieste. Un’eredità di entusiasmo e responsabilità. Matteo e Pierluigi, voi ci sarete per sempre”.



Tanti i messaggi ed i gesti di vicinanza alla Polizia di Stato arrivati in queste ore anche alla questura di Modena dove i cittadini ed i rappresentanti delle altre forze di Polizia hanno portato fiori alla lapide dei caduti della Polizia di Stato. Gesti per i quali il questore di Modena Maurizio Agricola ha ringraziato il comandante provinciale dei Carabinieri di Modena, e della Guardia di Finanza 'per la vicinanza espressa in questo momento di dolore agli uomini e alle donne alla Polizia di Stato'