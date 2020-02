Quando San Valentino non è amore

Oggi 14 febbraio, in occasione di San Valentino, è stata organizzata anche a Modena una giornata speciale contro la violenza sulle donne che ha visto il gazebo della Polizia di Stato della campagna informativa permanente 'Questo non è amore” in piazza Mazzini, in pieno centro. Con un obiettivo chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della violenza di genere e accogliere ed aiutare le persone vittime di tali comportamenti.

Nel corso della mattinata, un’equipe specializzata costituita da funzionari e operatori appartenenti alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, alla presenza del Vice Capo della Squadra Mobile Brunella Marziani, ha incontrato le persone proponendosi come presidio informativo sull'attività della Polizia si Stato e dell'Ausl che di recente, prima in Italia, ha attivato il servizio per l'ascolto e la cura degli uomini maltrattanti. Presente la coordinatrice del centro Liberiamoci dalla Violenza dell'USL di Modena, Monica Dotti