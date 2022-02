Sacerdote si mette in marcia contro il Green pass: vescovo lo sospende

Un sacerdote di Bergamo ha deciso di aderire alla marcia contro il Green Pass, ma è stato sospeso dal vescovo di Bergamo.Don Emanuele Personeni, vicario parrocchiale della chiesa di San Michele Arcangelo di Mapello, proprio oggi ha intrapreso un pellegrinaggio tra le parrocchie italiane per portare il suo messaggio: 'No all'obbligo vaccinale, no ai ricatti, no al green pass. Sì, invece, al rispetto di ogni persona'. Nel video sopra il senso della sua iniziativa, bocciata quindi dalla Diocesi.Il religioso è stato 'esonerato da ogni incarico pastorale dal vescovo di Bergamo, Francesco Beschi - riporta il dorso locale del Corriere - perché con un'iniziativa non condivisa e non autorizzata ha di fatto già abbandonato il suo ruolo. Così la Diocesi prende le distanze dalle tesi No vax e dall'iniziativa del prete'.