S.Antonio: la fiera blindata dal Super Green Pass, mattinata sottotono

Il sole aiuta, ma il lunedì e il timore per i dati sempre alto del contagia scoraggia. C'è attesa per il possibile pieno del pomeriggio e cauta fiducia tra le centinaia di ambulanti che in parte distanziati e distribuiti per tutto il centro storico, si sono prenotati da mesi per potere essere presenti alla fiera di S.Antonio. Varchi sulla via Emilia e sulle principali vie di accesso, gestiti da uno spiegamento al pieno delle potenzialità da parte della Polizia Municipale di Modena, per fare da filtro. Nella zona della fiera, anche se sul cartello è specificamente sottolineato per l'avvicinamento ai banchi, si può entrare solo se in possesso del green pass rafforzato, in possesso dei vaccinati con ultima dose entro 120 giorni, guariti da non più di 120 giorni. Nemmeno il tampone negativo basta se non si è di fatto completato il ciclo vaccinale. L'affluenza non è quella delle grandi occasioni ma diversi operatori si mostrano soddisfatti e fiduciosi. La situazione della mattinata nelle immagini realizzate da Andrea Rughetti