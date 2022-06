'Se la guerra continuerà sarà esodo epocale attraverso l'Africa, con scafisti ucraini, russi e moldavi'

L'assoluta inadeguatezza della legislazione italiana in tema di immigrazione già pone il nostro paese nella condizione peggiore in Europa e rischia di creare un mix esplosivo nel momento in cui l'Italia subisce e subirà un flusso di immigrati economici, che come tali non hanno diritto all'asilo, dovuto alla crisi dei cereali conseguente al conflitto in ucraina.E' questo il grande tema sul quale oggi ha focalizzato il suo intervento il Direttore Centrale della Polizia delle Frontiere Giuseppe De Matteis, ospite del congresso provinciale Siulp (Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia) di Modena che ha visto la rielezione del segretario uscente Roberto Butelli.Una conferma, quella sulla situazione preoccupante i cui versa l'Italia, che emerge chiaramente dai dati dei flussi attuali degli immigrati clandestini che sbarcano in Italia (ognuno di loro paga in media dai 6 ai 9000 dollari alle organizzazioni criminali), che vede il netto aumento di soggetti provenienti da Egitto e Bangladesh.E se prima questo succedeva soprattutto per Tunisini, Algerini, Nigeriani, oggi sulla scia della crisi alimentare e del grano sta succedendo per Egiziani e e cittadini dal BangladeshDa qui un altra dinamica che emerge. Le rotte commerciali tra Ucraina Russia e Moldavia sono le stesse utilizzate dalle organizzazioni criminali per il traffico di essere umani. Organizzazioni criminali prevalentemente formate da Ucraini, Russi e Moldavi che utilizzano le regole internazionali e le stesse leggi italiane per condurre i loro traffici. Giocando, come detto, sul fatto che in Italia in caso di rigetto della richiesta di asilo è possibile fare ricorso e ripetere la stessa richiesta, godendo quindi per lungo tempo del permesso di rimanere in Italia pur non avendo la possibilità di accedere al lavoro. Un elemento che paradossalmente toglie la possibilità all'Italia, primo paese in Europa per immigrazione clandestina, di usufufruire anche della potenziale manodopera che da questa immigrazione potrebbe derivare. Con la beffa che anche gli immigrati che arrivano in Italia con forme anche minime di qualifica, non solo non possono lavorare ma preferiscono recarsi in altri paesi dove le condizioni di lavoro e i riconoscimenti economici sono migliori.La disamina svolta dal massimo dirigente della Polizia di Frontiera su questi punti è ampia e si conclude con una richiesta al legislatore. Tra questa quella di ridurre ad una sola la richiesta di protezione, senza possibilità di replicaGianni Galeotti