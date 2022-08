Strage Bologna, la vergogna dei risarcimenti: 'Famiglie costrette a far causa per averli'

Dopo 18 anni dalla legge che dovrebbe garantire i risarcimenti ai parenti delle vittime delle stragi, i familiari 'devono fare causa per avere quello che gli spetta'. Per Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, di cui oggi si celebra il 42esimo anniversario, è 'uno sfregio', che fa capire 'l'ottusità di certi ministeri'. Da 18 anni, ricorda Bolognesi parlando nel cortile di Palazzo D'Accursio, c'è una legge licenziata in Parlamento che tutela le vittime e aiuta le famiglie: '18 anni per far funzionare questa legge'. Quest'anno, prosegue Bolognesi, 'finalmente si stava concludendo l'iter, c'era un accordo generale. Poi c'è stata la crisi e tutto si è fermato. Ma tutti i partiti hanno firmato, li vedremo al prossimo giro', ammonisce. Intanto, però, nel mirino del portavoce delle famiglie finiscono in particolare 'l'alta burocrazia' dello Stato e ministeri economici 'furbetti'.Un invito ed un auspicio, quello lanciato da Paolo Bolognesi, a cui fanno eco le parole del Presidente della Regione Stefano Bonaccini: 'Al di là delle nostre appartenenze, ogni Governo deve rappresentare tutti noi dal punto di vista istituzionale' per cui 'qualsiasi Governo ci sarà chiediamo sostegno e tutto quello che serve per arrivare alla piena verità'.A Bologna si è da poco concluso il primo grado del processo ai mandanti e questo rappresenta 'un passo in avanti non banale- afferma Bonaccini a margine della cerimonia in Comune- ma dobbiamo arrivare fino in fondo, siamo qui come ogni anno al fianco dei familiari delle vittime e della loro caparbietà, lo facciamo in nome della verità che Bologna pretende, che l'Emilia-Romagna pretende e che l'Italia deve pretendere. Ci sono state novità importanti e vogliamo arrivare alla piena verità'. In questo, 'credo sia stato molto importante il contributo che abbiamo dato con la digitalizzazione degli atti processuali- aggiunge il governatore- che sono un patrimonio importante a disposizione di chiunque e speriamo si proceda sempre di più nella direzione di dare una parola definitiva'.