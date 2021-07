Vaccini ai bambini, Garattini: 'Meglio aspettare dati su danni che oggi non conosciamo'

'Siamo assolutamente insufficienti di dati per quanto riguarda gli effetti collaterali delle vaccinazioni covid sui bambini. Dovremmo certamente vaccinare anche i giovani che hanno gravi fattori di rischio, nel cui ambito ci sarebbe un vantaggio, ma per tutti gli altri conviene aspettare. In attesa di avere molti più dati a disposizione, provenienti anche dagli Stati Uniti. Avremo tutto il tempo per decidere se abbiamo dati a sufficienza per valutare danni che purtroppo non conosciamo e che dobbiamo in un qualche modo temere se lanciassimo una vaccinazione generalizzata'. Perplessità molto chiare rispetto alla vaccinazione spinta in età scolare e pediatrica anche per il farmacologo Presidente dell'Istituto Mario Negri intervenuto in commissione in Senato per esporre le sue considerazioni sulle vaccinazioni ai bambini. Per il prof Garattini il problema non starebbe lì, in quella fascia di età, ma sta nella popolazione ultra 60enne verso la quale andrebbe concentrata la campagna di vaccinazione.