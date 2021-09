Zan: 'Su identità di genere nessun passo indietro'

Il ddl Zan in discussione, e fermo, il Senato definisce “identità di genere” l’identificazione “percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.Questa formulazione ha sollevato un dibattito politico con numerose perplessità. Non solo nel centro-destra e nella Lega, quest'ultima contraria, ma anche in una certa parte del centro sinistra, compresa Italia Viva che, dopo il passaggio alla Camera, ha posto diversi distinguo. Il relatore della legge, che fornisce l'ormai famoso nome alla legge stessa, era ieri sera ospite della festa provinciale dell'Unità di Modena. Nel suo intervento che potete rivedere in forma estesa sulla nostra pagina Facebook, ha posto, sull'identità di genere, un punto fermo: 'Non faremo alcun passo indietro, si tratta di un diritto umano sancito e se a seguito di una mediazione altri vorranno eliminare questo punto direi che piuttosto di una legge che discrimina meglio nessuna legge, oppure nessuna legge a mio nome'Nel video seguente, il tratto dell'intervento sull'identità di genere seguito dalla nostra intervista sulla discussione politica in corso.