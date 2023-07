Cibi che rovinano i denti: ecco la lista dei più dannosi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













com – esistono patologie dentali la cui origine spesso e volentieri è correlata all'alimentazione e in particolare a un consumo eccessivo di certi cibi e bevande. È per questo motivo che è bene avere cura del proprio regime alimentare anche per poter mantenere un sorriso smagliante e, in generale, preservare la salute del proprio cavo orale.Farlo, di fatto, non è difficile, visto che gli alimenti dannosi che possono ledere alla salute dei denti non sono tra i più salutari neanche per il nostro corpo. In ogni caso, prima di entrare nel vivo del nostro approfondimento, spiegando chiaramente quali sono gli alimenti che possono essere dannosi per i denti, arrivando a rovinarli, riteniamo opportuno puntualizzare come non siano tanto gli zuccheri o, in generale, il cibo a rovinare il cavo orale, quanto il tempo di permanenza degli alimenti a contatto con i denti, soprattutto se si parla di cibi ricchi di amidi o, per l’appunto, zuccheri.

Inoltre, i carboidrati nutrono la placca batterica, mentre gli acidi danneggiano i minerali dei denti. Scopriamo, ora, quali sono i cibi più dannosi per la salute dentale.



Come avere denti più sani: premessa



Parlare di cura del cavo orale e di igiene dentale non è mai semplice, rendendo sempre necessario l’ausilio e il controllo di uno specialista. Al di là di questo, però, è sempre utile ricordare quali sono le buone norme per prendersi cura dei denti e mantenerli sani. Ovviamente, stiamo parlando di pratiche come il lavaggio tra le due e le tre volte al giorno almeno.



Inoltre, il suggerimento è quello di non lavare i denti subito dopo mangiato, ma aspettando qualche minuto prima di procedere. Vi suggeriamo, poi, di evitare l’utilizzo di spazzolini troppo usurati, sostituendolo all’incirca ogni 3 mesi. Usate il filo interdentale ogni sera prima di andare a letto e, chiaramente, limitate il consumo dei cibi che stiamo per elencare.



I cibi dannosi per i denti



Per quanto riguarda i cibi dannosi per i denti, possiamo identificare tra gli esempi più lampanti, i seguenti alimenti:

· Caramelle: è ben noto che le caramelle, specie quelle gommose, arrechino problematiche ai denti. È sconsigliato consumarle assiduamente.

· Bevande gassate: le bevande gassate, siano esse dietetiche o meno, sono molto dannose per i denti a causa della loro acidità.

· Alcolici: l’alcool ostacola la salivazione, complicando la pulizia dei denti.

· Ghiaccio: masticare il ghiaccio può arrecare danni allo smalto o intaccare le opere dei dentisti.

· Tè e caffè: sono in grado di macchiare lo smalto dei denti. Dopo averli consumati, è raccomandato sciacquarsi subito la bocca.

· Agrumi: Per quanto facciano bene, gli agrumi sono frutti acidi. Limoni e pompelmi soprattutto possono danneggiare lo smalto, sciacquandovi la bocca dopo il consumo, però, potrete ovviare al problema.

· Patatine fritte in busta: ricche di amidi, le patatine si intrappolano facilmente tra i denti, nutrendo batteri e placca.