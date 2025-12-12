Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Come gestire la flotta aziendale durante il periodo delle Feste

Come gestire la flotta aziendale durante il periodo delle Feste

Una gestione ottimale delle consegne durante il periodo più intenso dell’anno è fondamentale

Il periodo delle Feste è quello in cui le realtà della logistica si trovano più sotto pressione in assoluto: tra il recapito di doni natalizi e la consegna di prodotti da esporre nei negozi o lavorare in azienda, che si sommano al flusso operativo di routine, senza un’organizzazione adeguata è facile che si creino ritardi e inefficienze. Situazioni da prevenire il più possibile, dal momento che generano una profonda insoddisfazione nei clienti.


Oggi vi proponiamo alcuni consigli utili per le agenzie di espressi e per tutte quelle realtà che operano nella cosiddetta logistica di ultimo miglio: un ramo attivo nella fase ultima del trasporto merci, quella di consegna definitiva al cliente.

Monitorare la flotta in tempo reale: la tecnologia come alleato strategico

Durante il periodo natalizio, quando i volumi di consegna aumentano in modo esponenziale e ogni minuto conta, avere il controllo completo sulla propria flotta diventa essenziale. È qui che entrano in gioco le soluzioni della telematica avanzata, nell’ottica di fornire una visione d’insieme immediata su tutti i mezzi in circolazione.

In questo contesto, la localizzazione furgoni di stampo GPS rappresenta uno degli strumenti più efficaci per coordinare le consegne in modo strategico: permette infatti di conoscere in tempo reale dove si trova
ogni veicolo, quale percorso sta seguendo e se ci sono imprevisti che richiedono un intervento rapido.


Si acquisisce così un livello di visibilità a tutto tondo, in grado di migliorare l’operatività tanto dei fleet manager quanto degli autisti, anche in situazioni di imprevisto. Gli addetti della logistica potranno redistribuire tempestivamente le consegne, evitare le zone congestionate dal traffico natalizio e ottimizzare i tempi di percorrenza.


Questo perché alla base c’è la possibilità di prendere decisioni informate, in quanto fondate su un approccio data-driven che, soprattutto nei momenti di picco, fa la differenza.

L’importanza di pianificare in anticipo

Una gestione ottimale delle consegne durante il periodo più intenso dell’anno è fondamentale. Questo anche alla luce della crescita esponenziale degli acquisti online: secondo i dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, nel 2024 il mercato italiano ha superato i 58,8 miliardi di euro, con un incremento medio del 30% nel periodo delle Feste e picchi ancora più elevati nelle ultime due settimane prima di Natale. Un andamento già confermato per il 2025, dove è previsto un fatturato superiore ai 62 miliardi di euro.


Inutile dire che per una flotta normalmente efficiente ciò implica di trovarsi improvvisamente sotto stress. Ecco allora che diventa cruciale pianificare con settimane, per non dire mesi, di anticipo.
Come? Analizzando i dati storici delle consegne, identificando le zone critiche, prevedendo finestre orarie più ampie e, se necessario, valutare il ricorso a personale aggiuntivo o mezzi supplementari. Nella logistica dell’ultimo miglio l’improvvisazione si paga cara: è il nemico numero uno per la reputazione di qualsiasi impresa.

Quando la visione d’insieme fa la differenza

Per gestire una flotta in maniera ottimale durante le Feste è indispensabile approntare una strategia integrata in grado di mettere insieme tecnologia, organizzazione e capacità di adattamento. Come sottolineato anche da Confindustria, la digitalizzazione dei processi logistici è ormai un asset imprescindibile, non solo per le grandi aziende ma anche per le PMI.


Investire in strumenti di monitoraggio, formare adeguatamente gli operatori e mantenere una comunicazione fluida tra chi è in ufficio e chi invece è sul campo sono i tre pilastri per affrontare con successo il periodo più impegnativo dell’anno. Solo così sarà possibile rendere il momento delle Feste un’opportunità per dimostrare l’affidabilità del proprio servizio.

Articoli Recenti
