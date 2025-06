Come ottimizzare l’illuminazione nei piccoli spazi con Vivida

Sistemi a binario, la soluzione giusta per illuminare il living di pochi metri quadri (e altre stanze)

La comodità dei faretti

Consigli generali

Oggigiorno, sono tantissime le persone che scelgono di vivere in pochi metri quadri. Tra motivi legati alla disponibilità economica e fattori che, invece, riguardano il lavoro e la vita sentimentale, nel 2025 è consuetudine, soprattutto nelle grandi città, avere abitazioni con estensione contenuta.No, non bisogna disperare! Esistono diversi espedienti per arredarle al meglio e per occuparsi con metodo di un aspetto di massima importanza, ossia l’illuminazione.Vediamo, nelle prossime righe, qualche consiglio per gestirla conciliando estetica e comodità, facendo riferimento nello specifico ad alcune soluzioni presenti nel catalogo di Vivida International, azienda di San Marino che, in pochi anni, si è distinta sul web per l’altissima qualità dei suoi prodotti.Immagina di entrare in un salotto di pochi metri quadri e di vedere, appeso al soffitto, il vecchio lampadario con le candele della nonna. L’effetto è decisamente soffocante, non credi?Questa soluzione di illuminazione, di base vetusta, è da dimenticare quando si ha a che fare con stanze caratterizzate da un’estensione contenuta.Tra gli approcci più innovativi e popolari in tali frangenti troviamo i sistemi a binario, una delle soluzioni di punta di Vivida ( prendi ispirazione per capirese è adatta agli ambienti della tua casa).Composizioni totalmente personalizzabili, i sistemi Aristotele ed Eraclito consentono, di fatto, di integrare l’illuminazione nell’arredamento, collocando i moduli lungo il perimetro del soffitto, ma anche in corrispondenza di quello delle pareti, per un effetto avveniristico e per mettere in primo piano, nel contempo, quell’essenzialità che è vitale quando i metri quadri non abbondano.Ormai da tempo, quando si apre l’affascinante capitolo dell’illuminazione si sottolinea come la luce sia da considerare un dettaglio dell’arredo e non un semplice plus funzionale.Questi sistemi ce lo ricordano concretamente.Un altro vantaggio che li caratterizza è la versatilità. Grazie ai profili sottili, infatti, possono essere integrati in ambienti arredati con diversi stili. Fino ad ora abbiamo parlato della casa, ma vanno benissimo pure per gli uffici.Il faretto direzionabile può essere definito, a ragione, un alleato preziosissimo di chi deve illuminare un ambiente di metratura ridotta.Guardando sempre alle proposte Vivida International, si può apprezzare la presenza di una soluzione perfetta per chi ama lo stile minimal, che vede l’essenzialità e la pulizia estetica convivere con concept di grande potenza.Stiamo parlando di CIAK.Installabile sia a parete, sia a soffitto, in entrambi i casi con la garanzia di un effetto all’insegna dell’originalità, grazie alla sua struttura tubolare permette di direzionare la luce in maniera estremamente precisa.Ciò è fantastico nei casi in cui, per esempio, si ha la necessità, senza occupare spazio a terra ed evitando di ridurre la percezione visivadell’altezza del soffitto, di illuminare specifici angoli della stanza, dalle pareti dove campeggiano foto e quadri fino ai tavoli e alle mensole su cui sono posizionati dei soprammobili.Cerca, se la metratura te lo consente, di creare un’illuminazione stratificata. Questa regola vale in tutte le stanze dell’abitazione.Utilizzare nel medesimo tempo diverse tipologie di corpi illuminanti consente infatti di creare quell’effetto di profondità che fa la differenza quando si tratta di massimizzare la percezione visiva di una stanza non troppo ampia.Per citare un esempio concreto ricordiamo che, in un living dalla metratura contenuta, è possibile abbinare dei faretti sul soffitto, meglio se direzionabili, con una piantana da collocare, quando possibile, nella zona relax, così da creare un angolino in mezz’ombra dove regna la tranquillità.Con questo semplice espediente, si crea movimento e si regala all’ambiente quell’atmosfera affascinante e dinamica che ha sempre il suo perché in casa, a prescindere dalla metratura degli spazi coinvolti.