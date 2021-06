Compressore: a cosa serve e dove può essere necessario

Un compressore è un dispositivo in grado di aumentare la pressione di un gas e, conseguentemente, di comprimere l’aria, tramite l’azione di un pistone azionato da un motore. Si tratta di una macchina che, pur essendo relativamente semplice, deve essere progettata e costruita con la massima attenzione.La destinazione di utilizzo di un compressore riguarda diverse situazioni, le più comuni sono il funzionamento dei sistemi di refrigerazione, gli impianti di verniciatura, gli strumenti usati per il gonfiaggio di pneumatici e camere d’aria, e così via.La presenza del compressore riguarda tantissimi contesti, molto diversi uno dall’altro, dal laboratorio artigianale all’industria, dove ad esigenze diverse corrispondono di conseguenza apparecchi con caratteristiche di potenza e funzioni differenti.Il mercato propone una vasta gamma di compressori, destinati ad ogni genere di utilizzo. Tra gli altri, i compressori Fiac si distinguono per l’affidabilità e le prestazioni: si tratta di macchine concepite per un utilizzo professionale, che provengono da una lunga esperienza e da studi e ricerche approfonditi.Per un’azienda acquistare un compressore significa fare un importante investimento, per tale ragione è importantissimo effettuare la scelta con la massima cura e attenzione. Molto diffusi sono i compressori a pistone, in quanto versatili e dalle ottime prestazioni: sono dotati di due pistoni che seguono un moto alternato.Tuttavia, occorre tenere presente che questo tipo di compressore non può lavorare in maniera continuativa poiché, di tanto in tanto, occorre far raffreddare i pistoni.Esistono anche compressori a cinghia, destinati prevalentemente ai contesti professionali. Infatti, la presenza della cinghia che collega il motore alla pompa riduce la produzione di calore e, di conseguenza, la macchina può essere utilizzata tranquillamente anche senza interruzioni.Questo tipo di compressore è quindi consigliato soprattutto nei contesti professionali, quando è necessario disporre di uno strumento professionale e molto potente. Nell’acquisto di un compressore di questo tipo è importante verificare la capacità del serbatoio, che determina il volume d’aria generato dallo strumento.Anche i compressori più potenti sono comunque dotati di sistema insonorizzante per garantire una minima emissione di rumore e una totale assenza di vibrazioni. Questo significa che non infastidiscono, e si rivelano particolarmente adatti per la collocazione anche in ambiente pubblici e all’aperto.L’uso di un compressore non è limitato esclusivamente ai contesti professionali e industriali. Esistono modelli di compressori portatili, di piccole dimensioni e di potenza contenuta destinati ad un utilizzo prevalentemente casalingo.In genere, l’impiego di un compressore in un ambiente domestico è riferito all’uso di verniciatori a spruzzo e aerografi utilizzati per il fai da te, la decorazione o le attività artistiche. I compressori di questo tipo sono solitamente coassiali, con il vantaggio di ottime prestazioni anche in un apparecchio dal minimo ingombro.Inoltre, i compressori di questo tipo sono senza serbatoio e senza olio, offrendo di conseguenza un ingombro limitato ed evitando probabili diffusioni di olio lubrificante nell’ambiente. Non richiedono alcuna manutenzione, sono molto leggeri e facili da trasportare.