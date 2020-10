Gioielli Swarovski, guida alla nuova collezione

In cerca di qualche idea regalo speciale e preziosa? Ti consigliamo di dare un'occhiata alle nuove proposte dell'ultima collezione di Swarovski, perché ci sono delle chicche davvero molto interessanti che stanno già riscuotendo un grande successo. Questo marchio d'altronde è ormai un punto di riferimento per moltissimi, che sanno di poter contare sulla qualità dei gioielli Swarovski e sulla loro originalità. Ogni volta che esce una nuova collezione c'è qualche dettaglio speciale e anche in questa non mancano dei modelli unici, che meritano di essere scoperti.

Vediamo dunque quali sono i gioielli dell'ultima collezione di Swarovski che meritano di essere presi in considerazione, anche per un'idea regalo originale e preziosa!

Collezione Tahlia: romanticismo e colore

La collezione di gioielli Swarovski Tahlia è una delle più amate perché è in grado di coniugare in un unico oggetto eleganza, romanticismo, raffinatezza e semplicità. In questa collezione rientrano collane, orecchini, bracciali ed anelli che si possono indossare insieme per formare una parure ma volendo si possono anche abbinare scegliendo colori differenti, per un look più moderno e sbarazzino. Realizzati in lega di metallo e cristalli Swarovski, i gioielli di questa collezione sono perfetti per una ragazza giovane ma anche per una donna di età più avanzata perché decisamente versatili e non eccessivamente impegnativi.

I cristalli Swarovski, veri protagonisti di questi gioielli, sono disponibili in varie colorazioni tra cui verde, viola, lilla e rosa. Nel bracciale invece troviamo 3 tonalità accostate già tra di loro, in stile moderno decisamente accattivante.

Collezione Mickey&Minnie: originalità e simpatia

Bellissima e sicuramente originale anche la collezione Mickey&Minnie di Swarovski, che propone i classici personaggi dei cartoni animati in una veste del tutto nuova, elegante e raffinata ma anche simpatica e sbarazzina al tempo stesso. Amatissima dalle più giovani, questa collezione è senza dubbio tra le più originali che Swarovski abbia proposto negli ultimi anni. Non bisogna però fare l'errore di pensare che i gioielli Mickey&Minnie siano adatti solo alle giovanissime, perché in realtà se andate a guardarli vi rendete conto che non sono dei giocattoli. Anzi, il look è elegante e raffinato, privo di dettagli pacchiani che non rientrano di certo nello stile di questo marchio.

Collezione Swapower: sobrietà ed eleganza

Per le donne che amano la sobrietà ma che non per questo sono disposte a rinunciare a dei gioielli eleganti e raffinati, la collezione Swapower è davvero perfetta! A caratterizzare questa linea infatti troviamo una commistione di più materiali: la corda, l'acciaio, l'Alcantara ed i cristalli Swarovski, che si fondono sapientemente in un gioiello che è molto più di un semplice accessorio. Questa collezione è perfetta per chi ama lo stile casual e vuole un bracciale o una collana che si possa indossare tutti i giorni senza risultare eccessivamente impegnativa.

Collezione Ginger: raffinatezza e romanticismo

Merita di essere presa in considerazione infine anche la collezione Swarovski Ginger: un vero e proprio concentrato di raffinatezza e romanticismo in gioielli particolarmente fini ed eleganti, mai eccessivi. Bellissima la collana con placcatura in oro rosa, Ginger è una collezione perfetta per chi ama la classe e l'eleganza.