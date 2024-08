Light design: le tendenze del 2025

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per questo motivo, quando si deve arredare un determinato ambiente, è sempre importante fare attenzione a come si gestisce l’ambito del light design.Una buona guida sono sempre le tendenze principali del settore. Cosa aspettarsi dal 2025? Scopriamo qualche spunto nelle prossime righe.

Partiamo con il nostro piccolo viaggio alla scoperta dei trend del light design nel 2025 parlando dei materiali.In un periodo in cui la casa è sempre più rifugio e luogo degli affetti, si punta, anche quando si parla di luce, su materiali che comunichino, al primo sguardo, un senso di calore e di accoglienza, come per esempio il bronzo ( guarda i nostri prodotti per vedere alcuni esempi di lampada con queste peculiarità dal nostro catalogo).

La sostenibilità è un faro prezioso quando si parla di arredamento, anche nel campo del light design. Oltre ai numeri in continua crescita dei LED, troviamo anche un focus sui materiali di recupero, sempre più utilizzati per la creazione dei paralumi.



Se c’è un trend che, in questi anni, sta dominando lo scenario del light design, questo è la maggior attenzione alla potenza della materia, protagonista di un legame profondo con la luce.A dimostrazione di ciò, è possibile menzionare la popolarità di lampade con paralumi in metallo caratterizzati da finiture grezze che, oltre al senso della vista, coinvolgono anche quello del tatto.

La plafoniera è un prodotto che ha rivoluzionato il mondo del light design con la sua essenzialità, entrando prepotentemente sul mercato e arrivando, di fatto, a sostituire il classico lampadario con le candele.

Negli ultimi anni, le stiamo vedendo sempre più in un’altra veste rispetto a quella delle lampade da soffitto, ossia come soluzioni a muro.

Queste ultime si prestano molto bene alle situazioni in cui si ha la necessità di ottimizzare gli spazi in zone della casa come il living o l’area relax dello stesso.



A questo punto, è arrivato il momento di parlare di forme. Sempre nell’ottica della ricerca di un effetto basato su calore, accoglienza e protezione, tra le opzioni più interessanti troviamo le forme tondeggianti, dal cerchio perfetto, fino all’ovale.

Non c’è che dire: il mondo dell’illuminazione è ricco di alternative interessanti da considerare per rendere speciale l’atmosfera della casa.Nell’ambito dei trend da prendere in considerazione, spiccano senza dubbio le sospensioni di diverse dimensioni, meglio se sferiche, appese una vicina all’altra.

Negli ultimi anni, le strisce a LED si sono fatte strada velocemente tra le soluzioni più popolari per illuminare la casa.Per i prossimi mesi, dovremo aspettarci uno step successivo, ossia quello dei sistemi. Strutture complesse che vedono diverse strisce di luce incontrarsi tra loro saranno scelte sempre più spesso soprattutto per illuminare la zona living.Le vedremo in contesti domestici, ma soprattutto nell’hotellerie, ambito dove si punta sempre di più all’effetto wow già dai primi momenti di presenza nella struttura, così da conquistare il cliente.

Il momento di fare un salto indietro nel tempo di qualche decennio è arrivato: anche il light design è stato investito dalla popolarità, innegabile in questi anni e pronta a continuare a stupire nei prossimi mesi, dello stile vintage.Il ritorno in auge di ispirazioni estetiche risalenti agli anni ‘50 e ‘60 sta investendo anche la scelta delle luci di casa. A dimostrazione di ciò, è possibile chiamare in causa il rame, così come quella di dettagli color oro e in vetro colorato.L’eleganza è innegabile e l’effetto amarcord piace sempre tanto.