Sial, tre nuove Italpizze saranno protagoniste a Parigi

Dal 15 al 19 ottobre Italpizza sarà protagonista del SIAL, la fiera parigina dedicata al food e all’innovazione. “#Ownthechange” è il titolo dell’edizione 2022 del salone, che pone l’accento sul tema della sostenibilità e degli ecosistemi alimentari. Nei 25.000 metri quadrato di esposizione saranno presenti 7.200 espositori provenienti da 120 Paesi, per un totale di oltre 300.000 operatori del settore.L’azienda modenese leader nella produzione di pizze in Italia e all’estero sarà presente con tante nuove sorprese. Ecco le nuove e Italpizze:· “26x38” Special edition “Oktoberfest”, una ricetta “speziale” che coniuga la tradizione della pizza italiana con i sapori tipici della tradizione tedesca;· “26x38 EU”, che comprende pizze studiate appositamente per il mercato europeo, tra cui le classiche “Margherita” e “Prosciutto e funghi”, e i gusti “Salame gran gusto”, “Prosciutto e mozzarella”, e “Mozzarella e pesto”;· “Numero Uno EU”: “Ciao Ciao Pizzeria” è lo slogan di questa nuova linea che si pone l’obiettivo di permettere ai consumatori di gustare ovunque essi vogliano la vera tradizione e qualità della pizza Napoletana. Anche in questo caso i consumatori potranno avere un’ampia scelta: “Margherita”,“5 formaggi”, “Prosciutto e funghi”, “Salamino”, “Tonno e cipolla” e “Prosciutto”.'Siamo fieri di portare anche quest’anno alla fiera SIAL il nostro savoir faire e i nostri prodotti – afferma Massimo Sereni, direttore commerciale di Italpizza – in questa fase di espansione è fondamentale per la nostra azienda presidiare i mercati esteri per rafforzare e diffondere i prodotti tipici della tradizione italiana e del Made in Italy'.