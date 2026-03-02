Veneto Medica Srl: a Padova una nuova società per i servizi odontoiatrici e la prevenzione

Nel panorama della sanità privata padovana nasce Veneto Medica Srl, nuova realtà dedicata ai servizi odontoiatrici e alla prevenzione. La società rappresenta l’evoluzione organizzativa dello storico Studio Dentistico Lorello, attivo sul territorio fin dal 1980 e punto di riferimento per chi cerca assistenza dentale completa e professionale.La costituzione di Veneto Medica Srl segna un passaggio formale importante, ma nel segno della continuità: l’obiettivo resta quello di garantire cure odontoiatriche di qualità, con un’attenzione particolare alla prevenzione e alla personalizzazione dei trattamenti.
Una nuova ragione sociale per uno studio con oltre 30 anni di esperienza
Veneto Medica Srl nasce nel 2026 come società che eroga servizi sanitari, con un focus specifico sull’odontoiatria. I soci fondatori, il dottor Giorgio Lorello e il dottor Giacomo Lorello, proseguono un percorso professionale costruito in più di tre decenni di attività clinica a Padova.Il passaggio alla nuova ragione sociale e la trasformazione in società rende ancora più strutturata l’offerta sanitaria, che comprende convenzioni con i servizi assicurativi. Per i pazienti abituali cambia quindi l’intestazione societaria, aumentano i servizi, e rimane invariato l’approccio che ha caratterizzato lo studio negli anni: centralità della persona, attenzione al dettaglio clinico e ricerca della minima invasività nelle terapie.
Servizi odontoiatrici completi: dalla prevenzione all’implantologia
L’attività di Veneto Medica Srl copre tutte le principali branche dell’odontoiatria, con un’offerta che spazia dalla prevenzione ai trattamenti più complessi.
Prevenzione e igiene orale
Uno dei pilastri dell’attività è la prevenzione.
L’igiene orale professionale e i controlli periodici rappresentano il primo strumento per intercettare precocemente carie, infiammazioni gengivali e altre patologie del cavo orale. La prevenzione non è solo “pulizia dei denti”, ma valutazione complessiva della salute orale e pianificazione di richiami personalizzati.In quest’ottica, la salute dei denti viene considerata parte integrante del benessere generale della persona. Una diagnosi tempestiva consente spesso di intervenire con terapie più semplici e conservative (cioè mirate a preservare il più possibile la struttura naturale del dente).
Le principali branche trattate
Accanto alla prevenzione, Veneto Medica Srl si occupa di:-Implantologia, per il ripristino dei denti mancanti tramite impianti dentali progettati per essere stabili e duraturi nel tempo;-Ortodonzia, finalizzata all’allineamento dei denti e alla correzione delle malocclusioni (chiusura scorretta delle arcate);-Odontoiatria conservativa ed endodonzia, per la cura di carie e infezioni profonde attraverso trattamenti mirati, come la devitalizzazione;-Parodontologia, dedicata alla prevenzione e al trattamento delle malattie gengivali;-Medicina estetica dentale, per il miglioramento dell’armonia del sorriso e dell’estetica del volto.
Tecnologia e innovazione per diagnosi più precise
Un elemento centrale nel progetto Veneto Medica Srl è l’investimento in tecnologie odontoiatriche avanzate.
La radiografia digitale, ad esempio, consente di ottenere immagini dettagliate con una riduzione dell’esposizione ai raggi rispetto alle tecniche tradizionali.La pianificazione computerizzata degli impianti dentali permette invece di studiare in anticipo la posizione ideale dell’impianto, aumentando la precisione dell’intervento e migliorando la prevedibilità del risultato. Questo tipo di approccio tecnologico contribuisce a ridurre i tempi delle sedute e a rendere le procedure più confortevoli per il paziente.Il concetto di “minima invasività” – cioè l’idea di intervenire preservando il più possibile i tessuti naturali – guida molte delle scelte cliniche. L’innovazione non è fine a sé stessa, ma viene integrata in un percorso terapeutico che punta alla stabilità dei risultati nel tempo.
Convenzioni sanitarie e accesso alle cure
Oltre all’aspetto strettamente clinico, Veneto Medica Srl dedica attenzione anche all’accessibilità delle cure. La società collabora con diversi fondi sanitari e assicurazioni, tra cui Previmedical (Metasalute), Insalute, Blue Assistance, Cesare Pozzo, Cooperazione Salute, Fasi, Faschim e Fasdac.La presenza di convenzioni consente ai pazienti di usufruire di condizioni agevolate per visite, igiene e trattamenti odontoiatrici, con il supporto della segreteria nella gestione delle pratiche amministrative.Per chi desidera approfondire la struttura societaria, i servizi offerti e le modalità di
accesso alle convenzioni di Veneto Medica Srl, è disponibile nel sito dello Studio Lorello la spiegazione dettagliata
.
Il riferimento per la salute orale a Padova
Veneto Medica Srl si rivolge a pazienti di tutte le età, dai bambini agli adulti, fino a chi presenta esigenze cliniche più complesse. La filosofia dichiarata è quella di considerare la salute orale non come un ambito isolato, ma come parte integrante dell’equilibrio generale della persona.Ogni percorso terapeutico inizia con una valutazione complessiva della situazione clinica, che tiene conto non solo del singolo dente o del problema contingente, ma dell’intera funzionalità della bocca. Questo approccio globale consente di pianificare interventi mirati e di lavorare in un’ottica di mantenimento a lungo termine.La nascita di Veneto Medica Srl rappresenta dunque un’evoluzione organizzativa nel segno della continuità professionale. In un contesto in cui la qualità delle cure e la trasparenza delle informazioni sono sempre più centrali, la nuova società si propone di consolidare un’esperienza trentennale, mantenendo l’impegno a offrire servizi odontoiatrici completi e aggiornati per il territorio padovano.