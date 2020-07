Festival Mundus, stasera il sassofonista Rosario Giuliani a Carpi

Stasera,, il primo dei quattro concerti in programma adal titolo dell'ultimo album del noto sassofonista italiano. Sul palco con Giuliani ci sonoal pianoforte,al basso ealla batteria. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online a questo indirizzo . In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Comunale in piazza Martiri 72.(Jando Music/Via Veneto Jazz) segna il ritorno dicon un disco imperniato sul sentimento più forte e indecifrabile: l’amore. Fra standard famosi, comeCoadiuvato da altri due maestri assoluti nei loro strumenti, il bassista americano Ameen Saleem e il batterista Roberto Gatto e dal pianista Pietro Lussu che in questi concerti sostituirà Joe Locke, Giuliani propone un repertorio forte nei sentimenti, ma mai “sentimentale”, che si prospetta come una delle novità discografiche fondamentali del 2020. I toni entusiastici e trionfali usati dalla stampa per definire le caratteristiche di Giuliani derivano proprio dalle peculiarità del suono che sa produrre: con disinvoltura riesce a trarre dai suoi sassofoni un fraseggio fluido, allacciandosi con naturalezza ai grandi sassofonisti della storia del jazz. Il musicista, pur ispirandosi a dei modelli, colpisce proprio per la sua originalità quasi istintiva, che è facilmente identificabile non solo nell'approccio con gli strumenti, ma anche nella composizione delle partiture.La carriera artistica di Rosario Giuliani vanta esperienze numerose, eterogenee ma sempre di elevato spessore.Prossimo appuntamento con ils, organizzato da ATER Fondazione, sempre in terra modenese:, ovvero il più grande concerto della storia suonato e raccontato (ingresso 10 euro).