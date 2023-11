Mo pensa te, il libro di Andrea Barbi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Edito da Artestampa Edizioni. 'Il libro - assicura l’autore - è un piccolo vademecum di come sapersi orientare, tramite un vocabolo (slang, dialettale, gergale, popolare) anche a livello storico e geografico oltre che etimologico e linguistico. In pratica “Mo pensa te” sono io, un tipo curioso, che apprezza la cultura e le proprie origini, che non fa differenze e che ama stare tra le persone'.In uscita da Lunedì 13 Novembre 2023 nelle edicole e librerie dell’Emilia Romagna compreso il circuito Librerie Coop e principali piattaforme di vendita libri on line.