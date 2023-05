Musica, Massimo Carpegna vince l'Elizabeth international

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Alla fine di febbraio, mi sono trasferito con mia moglie da Modena in Liguria, in una piccola cittadina sul mare - spiega lo stesso Carpegna -. L’impatto con una natura meravigliosa, i carugi e le case multicolori che paiono sostenersi l’una appoggiata all’altra in una sorta di fratellanza architettonica, mi hanno suggerito una musica positiva, solare, una speranza forse utopica: un mondo nuovo e soprattutto in pace, molto diverso da quello in cui viviamo ormai da più di un anno'.Il 2023 è stato prolifico di riconoscimenti per il maestro: ha vinto la Terza Edizione della “Swiss International Music Competition” di Lugano, il “Bach International Music Competition” e l’“United Kingdom International Music Competition” di Londra con il poema sinfonico Beyond Man e il “World Classical Music Awards” di Londra con lo schizzo sinfonico Hymn to the fallen for Freedom.Modena pare però non avrà modo d’ascoltare qualche composizione di Massimo Carpegna. 'Il Maestro Sisillo, direttore artistico del Teatro Pavarotti Freni, è sempre stato puntualmente informato - spiega con rammarico -, ma Nemo propheta in patria e, nel mio caso, il detto vale anche per la patria precedente all’attuale, Modena'.