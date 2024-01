Sylvatica: il cd di canti sciamanici di Benozzo e Zanoni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

qui la scheda discografica sul sito dell’editore ). Si tratta di un album contenente 12 tracce, nel quale vengono proposti canti della tradizione sciamanica provenienti da diversi territori (Tuva, Inuit, Estonia, Lapponia, Ainu, Mongolia) intrecciati a brani originali composti per il progetto stesso. Il CD attraversa le preistoriche visioni animistiche del canto primordiale, con un’attenzione particolare alla sua dimensione energetica e invisibile di cura, di consapevolezza e di incantamento. “Sylvatica” – come spiegano i due musicisti – “è un progetto che vive in quell'arcaica e indomita intersezione spazio-temporale in cui si muovono da milioni di anni le foglie sugli alberi, gli uccelli nei cieli, i pesci nei mari”.

Nello specifico, ecco i titoli dei brani: 1. Creazione del cerchio sciamanico; 2. La ragazza orsa; 3. Sottobosco / Oracolo della sciamana; 4. Incantesimo / Canto del bardo / Incantesimo; 5. Richiamo del fiume; 6. Fiaba dei ghiacci; 7. Dialogo notturno col lupo; 8. Sul sentiero delle betulle; 9. Viaggio dell’anima; 10. Accensione del fuoco; 11. Canto della balena; 12. Evocazione delle dee solari. Il CD sarà disponibile anche sulle maggiori piattaforme digitali a partire dal 23 gennaio (Apple Music, Spotify, Youtube, Deezer). Nel luglio del 2024 i due artisti si esibiranno, come unici ospiti internazionali, in quattro concerti alla trentaduesima edizione del “Summartónar”, il Festival delle Isole Faroer.



Francesco Benozzo, poeta, musicista e professore di Filologia all’Università di Bologna, recentemente vincitore del premio internazionale “Poeti dalla frontiera” e del premio nazionale “Genius Loci”, accreditato del titolo di “Bardo onorario” del Portogallo, è ininterrottamente candidato al Premio Nobel per la letteratura da 9 anni, con candidature rese pubbliche dal Pen International, la maggiore associazione internazionale di scrittori e poeti. Nelle sue oltre 800 pubblicazioni si è anche occupato di tradizioni sciamaniche, indagate nella loro dimensione linguistica e antropologica.



Barbara Zanoni, danzatrice contemporanea, coreografa e cantante, ha animato diversi progetti artistici nell’ambito del femminile sacro e dello sciamanesimo arcaico. Tra i suoi numerosi lavori performativi più recenti, ci sono “Le sirene” (insieme ad Anna Palumbo), lo spettacolo “AlmaWild” dedicato alle poesie di Alda Merini (insieme a Predrag Maric e Milko Merloni) e “VERA ICONE”, una performance tra danza e rito sciamanico concepita insieme alla scultrice e danzatrice Alice Iaquinta.