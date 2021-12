Altro che meteora: Modena in vetrina raggiunge i 26.000 iscritti

Una scommessa vinta: il progetto Modena in vetrina, nato durante l’inizio della pandemia con l’obiettivo di collegare la domanda all’offerta commerciale e la promozone di servizi a domicilio si è sviluppato si sta affermando sempre più come “vetrina” dell’offerta commerciale e di servizi di Modena e provincia.Il progetto ideato da Maja Argenziano con Francesco Toscani, e sviluppata anche grazie al contrbuto di Regione Emilia-Romagna e Confesercenti Modena è cresciuto nei numeri, mettendo in rete nel portale attivo dal 2020, raggiungibile agli indirizzi www.modenainvetrina.it e www.modenaadomicilio.it, 26.000 iscritti. Nel giugno 2021 si è aggiunta anche una app già scaricata da quasi 2.000 modenesi.Risultati importanti presentati in una conferenza stampa nella cornice di di piazza Roma alla presenza dell'ideatrice e di diversi rappresentanti di attività promosse dal portale, da Francesca Maletti, in rappresentanza della Regione e da Marvji Rosselli, direttore Confesercenti ModenaSulla APP stiamo organizzando anche una sezione dedicata al mondo universitario con convenzioni e attività o offerte di interesse per tutti gli studenti, soprattutto fuori sede, che si trovano a Modena per ragioni di studi'In primavera sarà disponibile una declinazione della APP per turisti, in doppia lingua, con le attività, eventi, bellezze e servizi che possono interessare i turisti che vengono a Modena da città vicine ma anche dall’estero; con contenuti selezionati e di utilità concreta nel consigliare il target.“Sono orgogliosa di avere di avere costruito qualcosa di utile, è questa infatti la parola che pronuncia la gente quando si riferisce al gruppo facebook Modena in vetrina e ai canali del progetto. Una cosa che mi piace raccontare è che chi viene bannato dal gruppo perché magari ha violato una regola o ha fatto un commento sopra le righe, poi si scusa e chiede in privato di potere rientrare, perché il gruppo serve. Abbiamo su APP e portale attività di tutti i tipi, alcune appena inaugurate come In vino Veritas, wine bar in Corso Duomo che lavora con oltre 1200 Cantine o Millemilia Garage, spazio custodito per auto di lusso o organizzazione di eventi, ma anche realtà profondamente radicate sul territorio come le polivalenti e ne è un esempio la Gino Pini con tutti i servizi che offre dal fitness alla socialità e ristorazione”, evidenzia Maja Argenziano.Il Gruppo facebook Modena in vetrina mantiene vivo anche lo spirito di comunità in un momento in cui la socialità è compromessa dalla pandemia. Testimonia l’utilizzo sano e buono che si può fare dei social, che possono accorciare le distanze e informare in modo rapidissimo e utile.Anche la solidarietà viene veicolata attraverso il gruppo, con la comunicazione di iniziative delle più importanti associazioni sul territorio, con la solidarietà diretta tra le persone che si mettono a disposizione per gli altri, o con iniziative promosse direttamente dal gruppo stesso, come quella delle scatole di natale per i meno abbienti in collaborazione con Porta Aperta, o come la “Cioccolata del cuore” in collaborazione col Lions Club Modena Romanica, il cui ricavato andrà alla minore sopravvissuta alla strage di Sassuolo.La Regione Emilia – Romagna ha inserito il progetto tra i migliori del 2020 rispetto all’innovazione sostenibile.