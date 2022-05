Cibus: Italpizza protagonista con nuove ricette ed un nuovo look

Dopo il periodo pandemico, dal 3 al 6 maggio riparte a pieno regime la fiera internazionale del Made in Italy agroalimentare CIBUS che si tiene presso le Fiere di Parma. Un evento importantissimo per chiunque faccia parte del settore food & beverage. Saranno presenti GDO italiane ed estere, importatori e distributori, ristoratori commerciali, rappresentanti dei segmenti Ho.Re.Ca.Italpizza, azienda emiliana leader nella produzione di pizze, emblema del Made in Italy, uno dei brand di pizze più noti e tra i principali co-packer dei più importanti retailer internazionali, leader di riferimento per il segmento delle pizze premium, anche quest’anno è protagonista al CIBUS con uno spazio dedicato dove vengono presentate le innumerevoli novità.“Orgogliosi di rappresentare da 30 anni il Made in Italy nel mondo, è con soddisfazione che torniamo a partecipare al Cibus - afferma Massimo Sereni, Direttore Commerciale di Italpizza -.