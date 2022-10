Second Hand Economy: l'usato fa bene al pianeta?

Il mercato del second hand negli ultimi periodi ha visto un’enorme crescita e le prospettive future sono quelle di un ulteriore balzo in avanti. Sono tane le ragioni che hanno portato a un enorme successo dei prodotti di seconda mano, tra cui il risparmio economico. Tra i punti che fanno la forza di questo segmento di mercato, bisogna mettere in conto anche la possibilità di essere più ecosostenibili poiché questa scelta fa bene al pianeta.Detto ciò, meglio andare a vedere quali sono i prodotti che compongono l’offerta del seconda mano. Si parte da vestiti e libri ovviamente che rappresentano lo zoccolo duro, a cui però negli ultimi anni si sono aggiunti anche piccoli e grandi elettrodomestici, dispositivi digitali come smartphone, tablet e pc. Infine, non si possono dimenticare le automobili che hanno una vita utile più lunga di quanto molti credono. noleggio a lungo termine auto usate senza anticipo alcuno.Oggi il mercato del noleggio incontra quello del seconda mano, proponendo veicoli adatti a soddisfare le esigenze di tutti dai professionisti ma anche famiglie numerose. Sono mezzi pronti a rispondere alle esigenze di mobilità delle categorie più disparate, infatti, e rappresentano una alternativa valida sotto diversi punti di vista. Al giorno d’oggi il mercato del noleggio a lungo termine di veicoli usati non si rivolge alle sole aziende ma ci sono anche clienti privati pronti a propendere per questa soluzione.Le automobili renew sono l’ideale per chi è alla ricerca di una soluzione conveniente per ridurre e contenere i costi. Inoltre, i veicoli usati sono tutti in pronta consegna senza dover aspettare nemmeno un giorno. Spesso rappresentano una soluzione perfetta per chi non fa un uso molto frequente dell’automobile e vuole essere più green.Il principale vantaggio nel preferire un noleggio a lungo termine invece dell’acquisto di un veicolo usato riguarda il canone onnicomprensivo. In altre parole, questa soluzione risulta economica e, allo stesso tempo, flessibile per aziende e partite iva. Il canone mensile del noleggio include ogni genere di costo per non doversi proccurare di nulla. In una soluzione unica si paga il noleggio, la copertura assicurativa completa, la revisione dal meccanico e il bollo auto. Insomma, resta solo da fare il pieno alla pompa di benzina e godersi un veicolo che non ha nulla da invidiare al nuovo.Usato senza pensieri significa avere a diposizione un veicolo con gli stessi vantaggi del nuovo ma a un prezzo decisamente più conveniente. Il tutto unito alla pratica formula del noleggio a lungo termine, altro mercato come quello del second hand in decisiva rimonta negli ultimi anni.