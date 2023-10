Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’attentatore ha pubblicato sul web un video in cui afferma di appartenere allo Stato islamico (Is). Si chiama Abdeslam Jilani. 'Sono uno jihadista dello Stato islamico. Viviamo per la nostra religione e moriamo per la nostra religione - afferma -.Ho vendicato i musulmani. Ci siamo vendicati degli svedesi. Lode a Dio. Lode a Dio, accetta mio Signore, Gloria a Lui, in cambio Dio lo benedica e concedigli la pace'.Intanto è stata interrotta dopo il primo tempo la partita di calcio tra Belgio e Svezia, valida per la qualificazione agli Europei 2024. La decisione di sospendere la partita è stata presa durante l’intervallo, quando il risultato era 1-1. I giocatori del Belgio erano pronti a tornare in campo, ma i calciatori della Svezia si sono rifiutati di riprendere la partita. A seguito di quanto accaduto, il livello di allerta in Belgio è stato elevato al suo massimo.