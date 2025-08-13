Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti
Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Italia e Stati Uniti rifiutano le nuove norme pandemiche dell’OMS: le ragioni di una scelta condivisa
Chikungunya, 900 casi in Francia. Oms lancia allarme epidemia
Viaggia in autobus con la figlia di 2 anni chiusa in valigia: arrestata
Centri d’accoglienza in Albania, Corte di Giustizia Ue boccia governo MeloniArticoli Recenti
Trump: 'Zelensky non sarà all’incontro con Putin'
Davvero Trump sta facendo l'America ancora grande?
Paragonò la Russia al Terzo Reich: Mattarella finisce nella lista nera di Putin
Gaza, genocidio continua nell'indifferenza del mondo: Israele attacca un campo profughi. Almeno 30 i morti