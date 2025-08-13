Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

E’ di almeno 20 morti il bilancio del naufragio a largo di Lampedusa. Al momento sono infatti stati recuperati 20 cadaveri dopo che un barcone carico di migranti si è ribaltato. Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d'ore.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua