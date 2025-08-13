Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti

E’ di almeno 20 morti il bilancio del naufragio a largo di Lampedusa. Al momento sono infatti stati recuperati 20 cadaveri dopo che un barcone carico di migranti si è ribaltato. Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d'ore.
