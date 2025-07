Chikungunya, 900 casi in Francia. Oms lancia allarme epidemia

La Francia è alla prese con importanti focolai di infezioni da virus Chikungunya, trasmesso dalle zanzare. Il bollettino settimanale diffuso dalla sanità pubblica d'oltralpe martedì fa registrare - dal primo maggio, data in cui è stata avviata una sorveglianza rafforzata - ben 42 casi autoctoni in 12 località. I casi importati, invece, sono 833 con i nuovi in forte calo rispetto alle settimane precedenti, grazie probabilmente, ipotizzano le autorità competenti, al potenziamento del monitoraggio e delle segnalazioni. Tra autoctone e importate le infezioni raggiungono quasi quota 900.

L'epidemia di chikungunya che a livello globale è cominciata all'inizio dell'anno all'isola La Réunion, per poi estendersi, preoccupa l'Organizzazione mondiale della Sanità che, all'inizio della settimana, a invitato a 'intensificare le azioni di contrasto' per evitare che 'la storia si ripetesse' a distanza di 20 anni. Infatti 'dal 2004 un'importante epidemia di chikungunya ha colpito l'area dell'Oceano indiano, toccando vaste popolazioni e propagandosi nel mondo fino a coinvolgere mezzo milione di persone', ha ricordato Diana Rojas Alvarez, capo delle équipe dell'Oms che si occupano di arbovirus.