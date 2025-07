E' morto a 71 anni Hulk Hogan, fatale un arresto cardiaco

Hulk Hogan, leggenda del wrestling, è morto oggi a 71 anni: a causare il decesso è stato un arresto cardiaco.

Con i suoi baffi biondi, la bandana rossa e il celebre “Whatcha gonna do, brother?”, Hogan ha incarnato l’archetipo del lottatore americano, diventando un simbolo della cultura pop degli anni ’80 e ’90.

Nato Terry Bollea, Hogan ha rivoluzionato il wrestling professionistico, portandolo sotto i riflettori internazionali grazie al suo carisma fuori dal comune e a memorabili rivalità sul ring, come quella con André the Giant. Protagonista indiscusso della WWE (allora WWF), è stato più volte campione del mondo, recitando anche in film e programmi TV, cementando il suo status di icona globale.

Con la sua scomparsa se ne va non solo un campione, ma anche un pezzo dell’immaginario collettivo di intere generazioni.