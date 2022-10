Escalation bellica: dalla Nato scudi antiaereo per Kiev

Nella riunione dei ministri della Difesa dei 50 paesi alleati al quartier generale Nato a Ramstein si è deciso di daranno a Kiev uno scudo antiaereo e altri missili.E immediata soddisfazione è stata espressa dal presidente Ucraino Zelensky. 'Hanno discusso di dotare il nostro Paese di sistemi di difesa antiaerea e antimissilistica. Più il terrore russo diventa audace e crudele, più diventa ovvio per il mondo che aiutare l'Ucraina a proteggere il cielo è uno dei compiti umanitari più importanti per l'Europa del nostro tempo. Credo che riusciremo a far fronte a questo compito - afferma Zelenzsky -. E sono grato a quei nostri partner che hanno già preso la decisione di rafforzare tale sostegno al nostro stato - sostegno per una difesa efficace nell'aria. Abbiamo anche notizie positive da 'Ramstein' relative all'ulteriore rafforzamento del nostro esercito con l'artiglieria moderna. Sono grato ai partner. L'Ucraina consegnerà alla giustizia ogni assassino e torturatore russo, dai comandanti ai privati ​​che hanno eseguito ordini criminali. A proposito, non dimenticheremo anche i propagandisti del terrore. Tutti coloro che giustificano il terrore russo e incitano all'aggressione, tutti coloro che invocano l'omicidio e incoraggiano la tortura del nostro popolo saranno tenuti a rispondere su un piano di parità con assassini e torturatori. L'intera macchina del terrore russa deve essere neutralizzata. E sarà neutralizzata'.