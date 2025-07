Gaza, genocidio continua nell'indifferenza del mondo: Israele attacca un campo profughi. Almeno 30 i morti

Sono almeno trenta le persone uccise durante la notte nel campo profughi a nord di Nuseirat, dove i soldati israeliani hanno fatto irruzione con i carriarmati mettendo in fuga la popolazione palestinese. Lo hanno riferito fonti mediche dell’ospedale al-Awda, riportate da Al Jazeera.E la situazione, ormai al collasso, della Striscia è al centro della Conferenza delle Nazioni Unite sulla soluzione a due Stati tra Israele e Palestina in corso a New York. Qui, ha parlato il primo ministro Mohammad Mustafa facendo un lungo appello: 'Dobbiamo tutti agire per riunificare Gaza con la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est', ha detto Mustafa ripreso dall’agenzia Wafa. 'Senza occupazione, senza assedio, senza insediamenti, senza sfollamenti forzati e senza annessione, e per ricostruire Gaza con e per il nostro popolo, porre fine all’occupazione, raggiungere l’indipendenza palestinese e attuare la soluzione dei due Stati, in cui Palestina e Israele vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, portando a una pace, una sicurezza e una prosperità condivise nella nostra regione', ha sottolineato il Primo Ministro.'Ciò richiede il sostegno al governo palestinese affinché assuma le sue uniche responsabilità di governance e sicurezza nella Striscia di Gaza e in tutto il Territorio Palestinese Occupato; e che Hamas ponga fine al suo dominio su Gaza e consegni le sue armi all’Autorità Nazionale Palestinese - ha aggiunto -.Siamo pronti a invitare le forze regionali e internazionali a schierarsi, in pieno coordinamento con lo Stato di Palestina, nell’ambito di una missione di stabilizzazione e protezione su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per salvaguardare il nostro popolo, garantire il rispetto del cessate il fuoco da parte di tutte le parti e garantire la sicurezza di tutti, a sostegno del ruolo del nostro Governo e delle nostre Forze di Sicurezza, e non in alternativa ad essi. Il cessate il fuoco dovrebbe estendersi a tutti i Territori Palestinesi Occupati (TPO) e dovrebbe essere accompagnato dalla cessazione di tutte le misure illegali', ha sottolineato Mustafa durante il suo discorso.