Gaza, orrore senza fine: altri 106 morti nei raid di Israele all'alba

Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno ucciso almeno 106 persone negli attacchi lanciati dall’alba in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, secondo cui almeno 50 persone sarebbero morte nei bombardamenti a Khan Yunis e nelle zone circostanti. Esplosioni sono state segnalate nella zona di Abasan al Kabira, a est di Khan Yunis, e nella zona di Al Batn al Sameem, nella Striscia di Gaza meridionale. Almeno 15 persone sono invece morte in un attacco ad un’abitazione a Gaza City.

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, il bilancio delle vittime palestinesi dall'inizio della guerra il 7 ottobre 2023 ha superato i 53.300 morti, con oltre 121.000 feriti.

Tuttavia, alcune stime suggeriscono che il numero reale delle vittime potrebbe essere significativamente più alto. Secondo un'analisi pubblicata su The Lancet, il bilancio delle vittime a causa di traumi potrebbe superare i 70.000, con una stima di almeno l'80% di civili tra i deceduti.

Foto Dire