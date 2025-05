Germania, l’Afd è ufficialmente un partito ‘pericoloso per la democrazia’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) – in pratica i servizi segreti interni in Germania – ha ufficialmente bollato l’AfD, come “una minaccia diretta all’ordine democratico”. Il partito di estrema destra guidato da Alice Weidel e Tino Chrupalla rappresenta, nero su bianco in più di 1.000 pagine di rapporto per ora non divulgato, un pericolo. Alternative für Deutschland è il secondo partito più votato, in Germania.

Secondo i servizi, l’ideologia etnico-identitaria dell’AfD – che distingue i “veri tedeschi” dai cittadini con radici migratorie, specie se musulmane – viola i principi basilari della Costituzione. “La dignità umana non è negoziabile”, hanno dichiarato i vice del BfV, Sinan Selen e Silke Willems. La ministra degli Interni Nancy Faeser ha precisato che dietro non c’è nessuna mano politica. Solo un’analisi “indipendente, imparziale, lunga 1.100 pagine”.

Già diversi Länder – Turingia, Sassonia, Sassonia-Anhalt – avevano suonato l’allarme. Ma ora, dopo anni di schermaglie legali, arriva il sigillo federale. E cambia tutto: con questa classificazione, il BfV potrà usare l’intero arsenale dell’intelligence (informatori, intercettazioni, sorveglianza) con meno vincoli.

Il rapporto è anche una solida base per un possibile bando del partito, che al momento è davvero improbabile. Solo Bundestag, Bundesrat o governo possono chiedere alla Corte costituzionale di sciogliere un partito politico.