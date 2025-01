Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Poche ore prima di cedere il potere a Donald Trump, Joe Biden ha concesso la grazia a rappresentanti eletti e funzionari pubblici per proteggerli da 'procedimenti giudiziari ingiustificati e politicamente motivati'. Lo riferiscono i media americani.Tra questi anche Anthony Fauci, l'ex responsabile del National Institute of Allergy and Infectious Diseases che è diventato un parafulmine per le critiche durante la pandemia di Covid-19. Tra le altre figure che Biden ha deciso di proteggere da Trump anche l'ex generale Milley.'La nostra nazione si affida ogni giorno a funzionari pubblici dedicati e altruisti. Sono la linfa vitale della nostra democrazia -, ha scritto Biden nella sua decisione -. Eppure, in modo allarmante, i funzionari pubblici sono stati sottoposti a continue minacce e intimidazioni per aver adempiuto fedelmente ai loro doveri', ha proseguito, sottolineando che la grazia non denota colpevolezza. 'L'emissione di questi indulti non deve essere scambiata come un riconoscimento del fatto che un individuo abbia commesso un illecito, né l'accettazione deve essere fraintesa come un'ammissione di colpevolezza per un reato. La nostra nazione ha un debito di gratitudine verso questi funzionari pubblici per il loro instancabile impegno verso il nostro Paese', ha aggiunto.