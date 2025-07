Il cardinale Pizzaballa sul genocidio di Gaza: 'Governo israeliano non giustificabile'

'Su Gaza il governo israeliano non è giustificabile, abbiamo il dovere morale di dirlo chiaramente'. A dirlo è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. Pizzaballa ha appena concluso una visita di tre giorni alla parrocchia della Sacra Famiglia. 'Non riusciamo a capire le ragioni di tutto questo - afferma sul mix di bombardamenti ed embargo agli aiuti - e, come il Papa giustamente ha detto, e anche noi lo ripetiamo continuamente, tutto questo non è giustificabile. Vorrei chiarire una cosa: non abbiamo nulla contro il mondo ebraico e non vogliamo assolutamente apparire come coloro che vanno contro la società israeliana e contro l'ebraismo, ma abbiamo il dovere morale di esprimere con assoluta chiarezza e franchezza la nostra critica alla politica che questo governo sta adottando a Gaza' .

Pizzaballa rilancia anche l'appello di Prevost contro lo spostamento forzato della popolazione: 'E' stato molto chiaro: niente trasferimenti di popoli, non ci saranno riviere a Gaza'.

'Adesso - racconta poi dando una sua testimonianza - c'è più di un milione di persone che non ha dove vivere. Soprattutto lungo il mare, ci sono lunghe distese di tende, dove la gente vive in condizioni di estrema precarietà'. L'altra immagine che lo ha colpito, raconta, 'è l'ospedale: i bambini mutilati, accecati per le conseguenze dei bombardamenti'.

Anche padre Gabriel Romanelli, il parroco ferito, riferisce dei limiti che la Chiesa incontra: 'Sta cercando in tutti i modi di far arrivare aiuti, la stragrande maggioranza della popolazione non ha nulla: né cibo, né acqua. La gente è stremata, disperata, e i bombardamenti continuano. La Chiesa si adopera ma finora, purtroppo, non ci siamo riusciti'. Fortissima anche la denuncia di Caritas internationalis: 'La popolazione è ridotta alla fame, si rischia la carestia. La storia non perdonerà la barbarie e la complicità'.