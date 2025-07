Israele colpisce Damasco

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno attaccato il quartier generale del regime siriano a Damasco, in Siria, da dove i vertici militari conducono i combattimenti e inviano le forze del regime nell’area di Suweida. Lo riferisce l’esercito su X, aggiungendo che è stato attaccato anche un obiettivo nell’area del Palazzo presidenziale a Damasco.

'Le Idf continuano a monitorare gli sviluppi e le attività contro i civili drusi nel sud della Siria, e in conformità con il livello politico sono preparate per vari scenari', conclude la nota. Il governo israeliano ha ordinato alle Idf di colpire siti governativi se non verranno ritirate le forze del regime da Suweida, città a maggioranza drusa nella Siria meridionale. 'I colpi più pesanti sono partiti', ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. Da parte sua, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto: 'Stiamo lavorando per salvare i nostri fratelli drusi'.

E’ di un morto e 18 feriti il bilancio degli attacchi: lo riferisce il ministero della Salute siriano citato dall’agenzia di stampa governativa Sana.