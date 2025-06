Israele, Marcello Veneziani scuote la destra: 'Guerra preventiva è criminale follia'

'No, non possiamo far finta di niente, tacere o addirittura plaudire come fanno taluni da destra, alle azioni criminali di Netanyahu e di Israele. Nel silenzio vergognoso dell’Occidente, massacrano da quasi due anni e affamano popolazioni inermi, e distruggono case, famiglie e ospedali; attaccano e bombardano quasi tutti i paesi vicini, godendo di assoluta impunità, e attaccano da tempo l’Iran, lo accusano di ogni nefandezza mentre l’Iran sta fermo; uccidono capi politici, religiosi e militari, scienziati e chi capita, in azioni di “guerra preventiva”, un’aberrazione che i tg passano come se fosse normale e perfino legale'. Marcello Veneziani, uno dei guru culturali della destra italiana, scuote il centrodestra sul tema dell'approccio bellico di Israele.'Noi possiamo avere l’atomica voi no. Accusano l’Iran di minacce, ma finora gli attentati, le uccisioni di capi e i bombardamenti sono di marca israeliana; e quanto al terrorismo islamico ha matrice sunnita e araba più che sciita e iraniana. Gli stati arabi tacciono e forse tifano contro l’Iran; ma sono gli stessi che sostengono i terroristi, al loro interno sono più intolleranti e islamisti dell’Iran ma sono soci in affari con l’Occidente.Qui non si tratta di destra e sinistra, di antisemitismo o antisionismo, e tantomeno si tratta di discettare davanti a migliaia di morti e mutilati, spesso bambini, se possiamo considerarlo genocidio oppure no. Qui siamo davanti a crimini di guerra, terrorismo di stato e rappresaglie cento volte più efferate dei crimini subiti. Ciò non toglie che Hamas sia un’organizzazione terroristica e criminale, corresponsabile della strage continua dei palestinesi e responsabile del massacro subito dagli israeliani il 7 ottobre. Sarebbe giusto far sapere a chi minaccia israele che la sua distruzione sarebbe anche la loro. Ma queste azioni di guerra a priori, questi processi sanguinosi alle intenzioni, aumentano i rischi di guerra mondiale, non la prevengono. L’Occidente dorme, si gira dall’altra parte, o peggio dalla parte di chi uccide e aggredisce' - chiude Veneziani.