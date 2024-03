Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I dettagli su quali tipo di cancro sia non sono stati resi noti. 'Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento'. La malattia 'è stata scoperta nei test postoperatori dopo l'intervento chirurgico addominale a metà gennaio', ha detto Kate. 'Un importante intervento chirurgico addominale, ma all'epoca non si pensava che fosse un cancro'.