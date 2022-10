Kherson, autorità filorusse chiedono ai civili di abbandonare capitale

Oggi le autorità filorusse della regione di Kherson, annesse dalla Russia nel sud dell'Ucraina, hanno fatto appello a tutti civili chiedendo loro di abbandonare immediatamente la capitale' della regione omonima in vista dell'avanzata delle forze di Kiev. Su Telegram l'amministrazione dell'occupazione pro-russa ha fatto riferimento a una 'situazione tesa al fronte e a un pericolo crescente di bombardamenti massicci'. Da mercoledì sono in corso le evacuazioni verso il fiume Dnipro. I filo-russi, che nei giorni scorsi avevano avviato un processo di evacuazione dei 60.000 civili dalla regione, non si erano ancora rivolti nello specifico ai residenti del capoluogo di provincia.Intanto la deputata ucraina Kira Rudik afferma su Twitter che 'un milione e mezzo di ucraini sono senza elettricità in questo momento. L'oscurità totale e il freddo stanno arrivando'. È stato l'operatore della rete di distribuzione elettrica ucraina, Ukrenergo, ad avvertire che i danni alle infrastrutture energetiche sono pesantissime: le forze russe 'hanno effettuato un altro attacco missilistico alle infrastrutture energetiche nelle principali reti delle regioni occidentali dell'Ucraina. L'entità dei danni è paragonabile o forse supera le conseguenze degli attacchi del 10-12 ottobre', ha fatto sapere in una nota. Diversi fonti dell'amministrazione ucraina hanno poi confermato che ci sono state interruzioni di corrente in diverse parti del Paese.