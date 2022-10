La Russia inizia i test nucleari: 'Pronti in caso di attacco nemico'

Esercitazioni nucleari in Russia, per testare le 'forze di deterrenza strategica' a fronte dell’ipotesi di un attacco atomico da parte 'nemica': a riferire delle prove, con i missili che avrebbero raggiunto i loro bersagli, il ministro della Difesa Sergey Shoigu.'Le forze di deterrenza strategica - ha riferito Shoigu - hanno condotto un’esercitazione di addestramento per sferrare un massiccio attacco nucleare in risposta a un attacco atomico nemico'. A monitorare le esercitazioni, in video-collegamento, è stato anche il presidente Vladimir Putin. 'I compiti del training delle forze di deterrenza strategica - si legge sul sito del Cremlino - sono stati assolti appieno e tutti i missili hanno raggiunto i loro obiettivi, confermando le rispettive caratteristiche specifiche'.Le ultime esercitazioni del genere si erano tenute il 19 febbraio, prima dell’avvio dell’offensiva russa in Ucraina. I test, con missili balistici intercontinentali, sono stati effettuati a partire dal cosmodromo di Plesetsk, nella regione di Arkhangelsk, e dal centro militare di Kura, nella penisola di Kamchatka. Dell’esercitazione la Russia aveva avvertito gli Stati Uniti ieri, come previsto dagli accordi bilaterali del Nuovo trattato Start.